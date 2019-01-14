İran’da düşen uçakta 1 yaralı, 14 ölü

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten kalkış yapan ve varış rotası İran’ın Peyam Havaalanı olan Boeing 707 tipi kargo uçağı, açıklamalara göre 'yanlışlıkla' Fetih Havaalanı'nda iniş yapmaya çalıştı. Peyam ve Fetih havaalanlarının yer aldığı Elburz eyaleti yetkilileri, pilotun iniş sırasında uçağı kontrol edememesi sonucu havaalanı duvarına çarpıp ardından bir yerleşim bölgesine girdiğini söyledi. Yapılan açıklamalara göre, bazı evlerin zarar gördüğü uçak kazası sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti. Eburz Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ise pilot dışında geriye kalan 14 kişinin kaza sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Elburz Acil Yardımlar Merkezi yetkilileri şu ana kadar 7 cenazenin uçaktan çıkarıldığını kaydetti. Kırgızistan’a ait olduğu belirtilen uçağın aslında İran ordusuna ait olduğu ve Kırgızistan’dan 'et' taşıdığı açıklanan yeni bilgiler arasında yer alıyor.

Sosyal ağlarda ve yerel haber ajanslarında yer alan bazı fotoğraflar, uçak enkazının büyük bir parçasının birkaç yerleşim binasının içine girdiği ve binalarda ağır hasarın meydana geldiği görülüyor. Uçak mürettebatının kimlik bilgilerinin İran Ordusu tarafından açıklanması bekleniyor.

  • Dünya 14 Ocak 2019 11:19
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