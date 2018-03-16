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İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili flaş gelişme!

İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili flaş gelişme!

İran Havacılık Kurumu, İstanbul'a dönüş yolunda İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 08:32 - Güncelleme: 16-03-2018 08:32

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette hayatını kaybeden 11 kişiden 9'u son yolculuklarına uğurlandı. Cenazelerden 8'i İstanbul'da, 1'i ise Konya'da toprağa verildi.

Öte yandan İran Havacılık Kurumu, İstanbul'a dönüş yolunda İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı.

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İran Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü içindeki 11 kişiyle İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla kurumda bir toplantı gerçekleştirildi.

Hüseyin Başaran tek kızı olan Mina Başaran'ı kendisi için ayırttığı mezarlığa gömdü. Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

BİLGİLER MASAYA YATIRILDI
Türkiye'den temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, kazanın nedenini incelemek için eldeki bilgiler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

ANA BELLEĞE ULAŞILAMADI
Kurumun resmi internet sitesinden aktarılan bilgiye göre, kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşırken, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılmadığı belirtildi.

KANADA YAPIMI
Açıklamada, uçağın Kanada yapımı olduğundan bu ülkeden yetkililerin de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacağı belirtildi.

Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın bu görüntüsü fena...

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 16 Mart 2018 09:33 bırakın artık şu haberi

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