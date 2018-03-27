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İran'da düşen Türk jetiyle ilgili sürpriz tanık

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili sürpriz tanık

İran'da düşen Başaran Holding’e ait uçakla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Aynı saatte İran üzerinde bulunan THY uçağının pilotunun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği öğrenildi

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 07:37 - Güncelleme: 27-03-2018 07:37

THY’ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi. Pilotun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği kaydedildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan Başaran Holding’e ait özel jet İran’da düşmüş, kazada 3’ü mürettebat, işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ile 7 kız arkadaşı toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Cenazelerden 10’u, Türkiye’ye getirildi ve Adli Tıp Kurumu’nda da DNA eşleştirmesiyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlandı. Kazayla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. THY’ye ait Boeing 757 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre İran üzerinden İstanbul’a uçtuğu belirtilen pilotun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği belirtildi. Pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

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KAYIT CİHAZI ARANIYOR
İran, Nevruz tatilinde bulunuyor. İran’ın, tatilin ardından kazayı aydınlatmak üzere oluşturduğu ekibin, öncelikle uçuşa ilişkin verilerin kaydedildiği ve ağır hasar alan “flight data recorder”ın (FDR) uçuş verilerinin kaydedildiği parçalarını arayacağı belirtildi. Bu parçayı, kaza sonrasında bölgeye gelen köylülerin almış olabileceği olasılığı da değerlendiriliyor. Köylülerle temas kurulması bekleniyor. Ekip, kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşını da aramaya devam edecek. Gebeş’in, çarpmanın etkisiyle uzak bir noktaya savrulmuş olabileceği üzerinde de duruluyor.

İran'daki uçak faciasından geri hüzünlü hikayeler kaldı

Kokpitte yapılan konuşmaların kaydedildiği “cockpit voice recorder”da (CVR) herhangi bir sorun tespit edilmedi. CVR’ın, deşifre edilmek üzere 10 Nisan’da Fransa’da bulunan bir laboratuvara gönderileceği, kısa süre içinde de kokpit kayıtlarının ortaya çıkacağı belirtildi. Kaynaklar, bu kayıtların olayın aydınlatılması için çok önemli olduğunu söyledi. Adli Tıp Kurumu, uçağın mürettebatıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Mürettebatta, alkol ya da uyuşturucu izine rastlanmadı.

BAŞKAN GELDİ
İran'ın uçak kazalarını araştıran biriminin başkanı, Türkiye’ye geldi ve İstanbul’da Adli Tıp Kurumu yetkilileri, Başaran Holding’in sahipleri, ölenlerin bazılarının yakınlarıyla görüştü. Kaynaklar, karakutular için yapılacak çalışmada İstanbul’un da konuşulduğunu belirterek, “İstanbul’da sonuç alınmaması durumunda işin zora girebileceği göz önünde bulundurularak CVR’ın Fransa’ya gönderilmesi kararlaştırıldı” dedi.

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