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İran'da düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması ortaya çıktı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında pilotun kuleyle son konuşması ortaya çıktı. Uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 08:46 - Güncelleme: 12-03-2018 08:46

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedi tespit edildi, uçağın kara kutusu da bulundu. Dün meydana gelen kazada, Mina Başaran dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti. Pilotun kuleyle son konuşması ortaya çıktı.

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında pilotun kuleyle son konuşması ortaya çıktı.

PİLOT ALÇALMA TALEBİNDE BULUNDU
Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu. airporthaber.'de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

İKİ İHTİMAL GÜNDEME GELDİ
Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

İKİNCİ PİLOT GÖNLÜNÜ GÖKYÜZÜNE KAPTIRMIŞTI
İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapıyor.

8 CESET TEŞHİS EDİLDİ
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

1 CESET HALA ARANIYOR
Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

KARA KUTU BULUNDU
Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

11 YOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

14 NİSAN'DA EVLENECEKTİ
Mina Başaran ile Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Çift, 14 Nisan'da evleneceklerdi. Ancak dün acı haber geldi ve Mina Başaran ve 7 arkadaşı yaşamını yitirdi. Mina Başaran cemiyet hayatının genç ve başarılı isimlerinin arasında yer alıyordu.

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