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İran'da düşen jetle ilgili bomba iddia! Pilot kayıp...

İran'da düşen jetle ilgili bomba iddia! Pilot kayıp...

İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş’in adı verilmedi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 08:40 - Güncelleme: 14-03-2018 09:15

İRAN'da pazar günü düşen ve Mina Başaran ile birlikte 11 kadının hayatını kaybettiği Başaran Holding'e ait jetle ilgili çarpıcı bir açıklama daha geldi. İran Adli Tıp Kurumu, hayatını kaybeden kadınlar üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş’in adı verilmedi.

BİR KİŞİ HALA KAYIPTIR: Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirildi.

İRAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER: İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı: Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...

O pilotlarla ilgili bomba iddialar! Bayıldılar mı yoksa...O pilotlarla ilgili bomba iddialar! Bayıldılar mı yoksa...O pilotlarla ilgili bomba iddialar! Bayıldılar mı yoksa...O pilotlarla ilgili bomba iddialar! Bayıldılar mı yoksa...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 14 Mart 2018 09:28 pilot parasutle atlamasin.

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