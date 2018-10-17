İran'da düşen jeti son gören THY pilotu ile kule arasındaki konuşma

12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.

''HIZLA İRTİFA KAYBETTİKLERİNİ GÖRDÜK''

İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan TK757 sefer sayılı "Yeşilırmak" adlı uçağın pilotunun, Tahran Hava Trafik Kontrolörüne, "Onları en son TCAS( trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük" anonsunda bulunduğu öğrenildi.

TAHRAN KULE İLE THY PİLOTU ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE;

14:37:53: Tahran Kule(ACC): TC-TRB alçalma seviyesini teyit ediniz

14:37:53: TC-TRB'den belirsiz bir ifade, ne dediği anlaşılmıyor

14:37:53: Kule:Tekrar edin

14:38:43: Kule:Her şey normal mi, mutabık mıyız?

14:38:43: Her şey normal mi, mutabık mıyız?

14:38:43: Kule: TC-TRB beni duyuyor musunuz?

14:39:48: Kule: THY757,TRB'yi arayabilir misiniz?(Telsizle iletişim kurmasını talep ediyor)

14:39: THY pilotu:Ok biz arayacağız

14:40:19: THY pilotu: TRB, Beni duyuyor musunuz?(Türkçe anons ediyor)

14:40:58: Kule: THY757,trafiği arar mısınız radar temasını kaybettik

Kule: THY757 söz konusu trafik TRB onları arar mısınız?

THY pilotu: Anlaşıldı,birkaç kez aradık ancak temas edemedik. Onları en son TCAS(trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördük.

Kule: Onlarla TCAS temasınız olduğunu teyit eder misiniz?

THY pilotu: Şu anda yok ancak birkaç dakika önce TCAS temasımız vardı onlarla.Hızla irtifa kaybettiklerini gördük.Ancak 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördükten sonra TCAS temasımız kayboldu.

Kule: Anlaşıldı bilgi için teşekkürler evet çünkü trafik arkanızda.

Kule: Bulunduğunuz seviyede herhangi bir hava hadisesi mevcut mu?

THY pilotu: Negatif, seviye 360 da hava gayet sakin

Kule: Teşekkürler

THY pilotu: Radar da görebildiniz mi onları?

Kule :Evet radardan kayboldular

14:42:13 THY pilotu: Biz onları aramaya devam edeceğiz birkaç kez daha (iletişim kurmaya çalışıyor birkaç daha çağrı yapacaklar)

14:43:36:THY pilotu TC-TRB'ye son çağrısı yapıyor