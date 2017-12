İran'da bir ilki gerçekleştirdi böyle uyardı: Çok konuşmayın işinize odaklanın

"İki: Merakınızı hep canlı tutun, her şey ilginizi çeksin. Sergi, opera, tiyatro hepsine gidin. Başta anlamasanız da devam edin. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Bakın, izleyin ve gözlemleyin. Benim sanatın, tasarımın ve politikanın her alanına ilgim var. Ayrıca bunların yanında gündüz kuşağı programlarını da takip ederim. Resme ilgim, yeteneğim ve hayranlığımsa apayrı. Küçük bir koleksiyonum da var. Canımın çektiği ve her an görmekten mutlu olacağım eserler bunlar."