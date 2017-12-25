İran'da bir ilki gerçekleştirdi böyle uyardı: Çok konuşmayın işinize odaklanın

İran'da bir ilki gerçekleştirdi böyle uyardı: Çok konuşmayın işinize odaklanın

İran yapımı ‘Güzel Cin’ filminin çekimlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Nurgül Yeşilçay, Vatan gazetesine konuştu. Ünlü oyuncu, "Resim yaptığınız biliyoruz. Bu yaratım süreci sizi etkiliyor? Yaptığınız resimlerin yanı sıra, bir de koleksiyonerlik yönünüz olduğunu duyduk. Koleksiyonunuzda hangi ressamların eserleri var ve seçimlerinizi neye göre yapıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hiçbir şeyi tek başına düşünemeyiz. Hep sorarlar gençlere tavsiyeleriniz ne diye, açıklıyorum: Bir: Dinlemeyi bileceksiniz, çok konuşmayın ve işinize odaklanın."

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İran'da bir ilki gerçekleştirdi böyle uyardı: Çok konuşmayın işinize odaklanın

"İki: Merakınızı hep canlı tutun, her şey ilginizi çeksin. Sergi, opera, tiyatro hepsine gidin. Başta anlamasanız da devam edin. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Bakın, izleyin ve gözlemleyin. Benim sanatın, tasarımın ve politikanın her alanına ilgim var. Ayrıca bunların yanında gündüz kuşağı programlarını da takip ederim. Resme ilgim, yeteneğim ve hayranlığımsa apayrı. Küçük bir koleksiyonum da var. Canımın çektiği ve her an görmekten mutlu olacağım eserler bunlar."

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İran'da bir ilki gerçekleştirdi böyle uyardı: Çok konuşmayın işinize odaklanın

"Mesela Abidin Dino, Bedri Rahmi, Mehmet Güreli, Mehmet Güleryüz, Şeyda Cesur, Kezban Arca, karikatürist Ahmet Aykanat, sonra Bennu Gerede’nin bizim için çektiği siyah beyaz fotoğraflarımız ve kendi tablolarım duvarlarımı süslüyor. Tabii bir Fahrelnisa Zeid tablosu için neler vermezdim..."

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İran'da bir ilki gerçekleştirdi böyle uyardı: Çok konuşmayın işinize odaklanın

41 yaşındaki Yeşilçay, "İran’dan nasıl tecrübelerle döndünüz? Neler anlatabilirsiniz İran sinemasıyla ilgili?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "Hem oyunculuğumu çok beğendikleri için, hem de ayıptır söylemesi ünümün yaygın olmasından dolayı onlardan geldi teklif."

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