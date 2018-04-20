İran’da ahlak polisi dehşeti

İran, güpegündüz yaşanan ahlak polisi dehşetini konuşuyor… Gündeme sık sık yaşanan skandallar ile gelen İran’ın ahlak polisinin sosyal medyada yayınlanan videosu ülke içinde bir kriz yarattı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan videoda başı örtülü olan bir kadın, “Başının yeteri kadar örtülü olmadığı” gerekçesiyle sokak ortasında saldırıya uğruyor.

Videoda baş örtülü kadını kara çarşaflı bir ahlak polisi döverek yere fırlatıyor. Bu sırada kalabalık toplanırken, ahlak polisi olmadığı tahmin edilen birisi, genç kadını teselli ediyor.

Video İran’da yaşayan muhalif Masih Alinecad tarafından paylaşılırken, “Bu kadın baş örtüsü yüzünden dövüldü. Bir de bize bunun ‘ufak bir sorun’ olduğunu söylediler” ifadesini kullandı. İran’da yaşayan bazı Twitter kullanıcıları ise olayla ilgili İranlı yetkililerin bir soruşturma başlattığını aktardı.

Alinecad’ın başını çektiği ve İran’ın sıkı kurallarının protesto edildiği eylemde, 29 kadın beyaz giyindikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.