İran’da 5,9 büyüklüğünde deprem

İran’da Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Kirmanşah eyaletine bağlı Taze Abad ilçesinde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Taze Abad ilçesi olduğunu açıkladı. Merkezden yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 14.37'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, merkez üssü Taze Abad ilçesi olan depremde yaralananların sayısının 146'ya yükseldiğini söyledi. Depremde yaralanan 146 kişiden 41'inin bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavisinin devam ettiğini bildiren Kolivend, diğer yaralıların durumuyla ilgili bilgi vermedi.

Depremin ardından bir saat içinde 20 artçı sarsıntı yaşanan bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü Sözcüsü Aji Çeto, depremin Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Erbil, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde de hissedildiğini söyledi.