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İran yaptırımları hangi ürünleri kapsıyor? ABD'nin kara listesi

İran yaptırımları hangi ürünleri kapsıyor? ABD'nin kara listesi

ABD tarafından İran'a yönelik yaptırımların neler olduğu ortaya çıktı. Türkiye saatiyle saat 07.00'da başlayacak İran yaptırımlarında iki etap bulunuyor. İlk etapta altın, çelik, kömür, alüminyum, yolcu uçağı gibi şeyler var. 5 Kasım 2018 tarihinden itibaren Amerika ikinci etabı başlatacak.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 03:59 - Güncelleme: 07-08-2018 02:49

ABD'nin İran'a yönelik ilk yaptırım paketi ABD saatiyle bu gece yarısından itibaren, Türkiye saatiyle 7 Ağustos 2018 saat 07.00 itibariyle başlıyor. Peki Amerika'nın İran yaptırımları neler olacak, hangi ürünlerin ticareti yasaklanacak? İşte birinci ve 5 Kasım 2018'de ikinci etabı başlayacak İran yaptırımları listesi:

İran yaptırımları birinci etabı :  İran hükümetinin, ABD doları satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklanıyor. İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptırım uygulanacak. 7 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Tahran'a sivil havacılık yaptırımları geri getiriliyor. Yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellenecek. İran'ın para birimi üzerinden ülke dışında gerçekleşecek önemli işlemlere kısıtlamalar uygulanacak.

ABD'ye İran tarafından yapılan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı yasaklanıyor. İran'ın dış borcuna bağış yapılması ve satın alınmasına yaptırımlar kapsamında yasak getiriliyor.

İran yaptırımları ikinci etabında neler var? : ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi 4 Kasım'da 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

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Yaptırımdan etkilenen ülkelerin zararı ne olacak?
Yaptırımlar, ABD'nin tek taraflı kararlarına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulanacağı için söz konusu ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenebilecek. Buna rağmen ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırımlar nedeniyle ülkelerin uğrayacağı zararların tazmin edilmeyeceğini açıkladı.

Anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleri ne diyor?
Nükleer anlaşmaya taraf İngiltere, Almanya ve Fransa, anlaşmanın devamı noktasında kararlarını açıkladılar. İlk başta her ne kadar bazı Avrupalı liderler, Trump’ın İran’ın bölgeden askerlerini çekmesi, füze faaliyetlerini durdurması ve Hizbullah gibi örgütlere desteğini kesmesi ve yeni bir anlaşmanın yapılmasını dillendirseler de anlaşmanın devam ettirilmesi yönünde karar verdiler.

İran, anlaşmada kalan 4+1 ülkelerinden anlaşmanın pratiğe geçirilmesini istiyor. ABD’nin yaptırımlarından doğacak zararının anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleri tarafından giderilmesini talep ediyor. Ayrıca Tahran yönetimi, yaptırımların tekrar getirilmesiyle birlikte nükleer faaliyetlerini durdurmayı bir arada kabul etmeyeceğini belirtiyor. 

Avrupalı ülkelerin nükleer anlaşmanın devamı yönündeki kararları İran’ı söz konusu anlaşmada tutmak ve nükleer faaliyetlerine geri dönüşünü engellemeyi hedefliyor.

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