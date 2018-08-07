İran yaptırımı sonrası Trump'tan flaş açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanmaya başlayan yaptırımların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak" ifadelerini kullandı.

"Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar" ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların Kasım ayında artarak başka bir seviyeye geçeceğini ve yoğunlaşacağını söyledi.

Trump, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak. Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" diye yazdı.

İran yaptırımları Türkiye saatiyle bu sabah 07.00'da resmen başladı. Yaptırımlar iki etaptan oluşuyor. İlk edapta uçaktan otomobile, el halısından beyaz eşyaya kadar hemen her şey var. İkinci etap ise 5 Kasım 2018'te başlayacak ve petrolü de kapsama alacak.

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