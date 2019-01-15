İran uzayra fena ıskaladı fırlattıkları uydu doğrudan çöpe gitti

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Peyam (Mesaj) adlı uydunun sabaha karşı yerel saatle 04.00'te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.

Cehromi, uydu taşıyıcı roketin fırlatmadan sonraki ilk ve ikinci aşamaları başarıyla gerçekleştirdiğini ancak uydudan ayrılma aşamasının başarısız olduğunu belirterek şunları söyledi:

-"Uydunun taşıyıcıdan ayrılma hızı uygun değildi, gerekli hıza ulaşamadı. Ne yazık ki son aşamada uydu yörüngeye yerleşemedi."

Tahran 2 hafta önce 90 kilogram ağırlığındaki sivil amaçlı uydu Peyam ve Dusti (Dostluk) adlı uyduları Simorg (Anka Kuşu) uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu.