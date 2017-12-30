İran sınırında şaşırtan görüntü

Türkiye'nin Suriye sınırında inşasına başladığı duvarın tamamlandığını söyleyen TOKİ Başkanı Turan, "İran sınırı boyunca 144 kilometrelik duvarın da yarısını tamamladık. Suriye sınırından sonra İran sınırımızda devam eden duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecek" dedi.

Suriye sınırına dünyanın en uzun 3'üncü duvarını ören TOKİ'nin Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, idarenin sadece sosyal konut değil hastane, stadyum ve okul gibi yapıları da inşa ettiğine dikkat çekti.

"OLAĞANÜSTÜ TEHLİKELİ BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Bu yıl içerisinde Türkiye-Suriye sınırındaki duvarı ve duvardan daha önemli olan güvenlik yolunu inşa ettiklerini belirtenTuran, İran sınırındaki duvar inşasının ise sürdüğünü söyledi. Turan şöyle konuştu: "Sınıra yapılacak toplam 144 kilometrelik duvarın 57,152 kilometrelik kısmı Iğdır'da, geriye kalan 86,848 kilometrelik kısım ise Ağrı sınırında inşa ediliyor. Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yapıyoruz. Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Beş ayrı etap halinde inşa ettiğimiz duvarın yarısını tamamladık. Ayrıca yolların yapımını da hızla devam ediyoruz."

"KAPILARDA KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLAR OLACAK"



Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolu ve duvar boyunca 15 kapı bulunacağını belirten Turan, şunları söyledi: "Kapılarda kurşun geçirmez camlar bulunacak. Kapılarda üstün güvenlikli malzeme kullanıyoruz. Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz."

Bölgede yaşanan gelişmelerin, terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişlerden dolayı sınır güvenliğinin çok büyük bir önem kazandığını ifade eden Turan, "Yasadışı faaliyetlerin kontrol edilmesi, güvenliğin sağlanması açısından sınır duvarı çok önemli. İdare olarak bu görevi üstlendik" diye konuştu. İran sınırındaki duvar inşasını anlatan Turan, beş şantiyenin her birinde günde 200 250 arası devasa beton bloku, kalıplara döktüklerini, sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerlerine jiletli tel de çekildiğini aktardı.

2018'İN İLK 6 AYINDA DUVAR TAMAMLANACAK

Turan, 2018 yılının ilk 6 ayında sınır duvarının tamamlanacağını söyledi. Turan, terörden zarar gören alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı organizesinde TOKİ'nin çalışmalarıyla yenilendiğini anımsattı.Terör gören Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve ilçelerinde 25 bin konut inşa ettiklerini söyleyen Turan, şunları kaydetti: "Oradaki vatandaşlarımızın bu 'çukur' olaylarıyla birlikte ciddi bir mağduriyeti var. Türkiye devleti bu mağduriyeti gidermeye çalışıyor. TOKİ, Van depreminden sonra bölgede 17 bin konut inşa etmişti, terörden zarar gören bölgelerde bundan daha büyük bir operasyon yürütüyoruz, şu anda. Teslim edilen konutlarımız var, Silopi'de, Diyarbakır'da. Konutların tamamını inşallah önümüzdeki yaz aylarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Onlarda hak sahibi vatandaşlara dağıtmış olacaklar."