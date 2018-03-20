İran sınırında acı olay! İki ceset bulundu

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri biri kadına ait iki ceset buldu.
Cesetler, otopsi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Kimlikleri belirlenemeyen kişilerin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve donarak öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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