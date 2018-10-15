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İran sessizliğini bozdu! Kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması

İran sessizliğini bozdu! Kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 12:57 - Güncelleme: 15-10-2018 12:57

Kasımi, "Gerçekler ortaya çıkana kadar, Tahran yönetimi Kaşıkçı davasıyla ilgili yorum yapmayacaktır" açıklamasında bulundu.2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den açıklama geldi.

Kasımi, İran'ın Cemnal Kaşıkçı hakkında İran'ın nasıl bir duruş sergileyeceği yönündeki sorulara, "Gerçekler ortaya çıkana kadar, Tahran yönetimi Kaşıkçı davasıyla ilgili yorum yapmayacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU: Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 13:25 bu adama gerçekten çok yazık oldu. aydın bir gazeteciydi yobaz değildi. yazık gerçekten çok yazık.

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