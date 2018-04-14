İran Rusya'nın o talebini kabul etti

İran, Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonlar için hava sahasını açma isteğini kabul etti. Suriye'deki operasyonlara destek veren Rus jetleri bundan sonra İran hava sahasını ve yakıt ikmalini kullanacak.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.