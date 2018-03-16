İran-Rusya-Türkiye'den ortak açıklama

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantı sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmadan satır başları şöyle;

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SİVİL VURGUSU Halep senaryosunun tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Teröristleri yok etmek için sivilleri öldürmek doğru bir strateji değildir. Doğu Guta'da insani bir dram vardır. Rusya'nın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak yetersiz. İnsani yardımların engelsiz şekilde ulaşması lazım. Dün tutuklu ve kaçırılmış kişilerin salıverilmesi konusunda ilk toplantıyı burada gerçekleştirdik.

Çalışma grubunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Suriye halkına yardımcı olmaya devam edeceğiz.Doğu Guta'daki durum insani felaket düzeyindedir. Terör unsurlarını sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. Terör örgütleriyle ılımlı muhalefet yada sivil halkın bir arada olmaması gerekiyor. Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

Rejimle muhalefet ilk kez aynı masaya oturdu. Siviller konusunda hassasiyetimiz var. Teröristler İdlib'te tehdit oluşturuyor.

Fırat'ın Doğusu dahil her yerde sivil hassasiyetimiz var. Afrin'de de siviller konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Terörle mücadele bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız. Teröristler adı ne olursa olsun etkisiz hale getirilmeli.

LAVROV: DOĞU GUTA'YA YARDIMLAR ULAŞMAYA BAŞLADI

Doğu Guta'da halk oradan çıkmaya çalışıyor. Yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı. Doğu Guta'da bu bölgenin içine insani yardım ulaşmaya başladı. BM dün önemli bir miktarda yardım gönderdi. Uzun süre böyle bir yardım alınmamıştı.

DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ

Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz ki dünya insani yardımlar konusunda çok daha aktif olmalı. Bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz, özellikle BM'ye bu çağrım; Suriye'deki masum insanların kaderi ile ilgileniyorlarsa oradaki insanlara bir an önce yardım etmeliler.