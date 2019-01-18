İran medyası Necati Şaşmaz'ı katil ilan etti

İRAN medyası PKK'ya yakın bir sosyal medya hesabı tarafından trollendi. Press TV, Suriye'de gerçekleşen ve 5'i ABD askeri 20 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili olarak Polat Alemdar Rolüyle ünlenen Necati Şaşmaz'ın fotoğrafını paylaştı.

İran resmi haber ajansı Press TV, Necati Şaşmaz'ı MİT ajanı olarak gösteren fake paylaşımı gerçek gibi paylaşarak, Münbiç saldırısının failini MİT gibi gösterdi ve PKK'nın yalanına destek çıktı.

PKK'yı öven bir Twitter sayfasındaki paylaşımı alıp gerçekmiş gibi resmi devlet ajansında kullanan Press TV büyük bir skandala imza atmış oldu.

İran Resmi Haber Ajansı Press TV'nin yaptığı bu skandala Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı bu paylaşımın altına, "Memati, Abdulbey nerede onları da MİT'çi diye yutturmayın İranlıların devrelerini yaktırmayın" notunu düştü.