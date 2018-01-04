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İran medyası bu haberi konuşuyor! İran İsrail'i vurabilir

İran medyası bu haberi konuşuyor! İran İsrail'i vurabilir

İRAN günlerdir ülkeyi yangın yerine çeviren ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan eylemlere destek açıklamasında bulunan İsrail'e karşı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İran medyasında gündeme gelen haberlere göre İran İsrail'i vurabilir.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 17:29 - Güncelleme: 04-01-2018 17:29

Ülkedeki rejim karşıtı gösterilerin arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu ifade eden İran hükümetinin misilleme yapabileceği iddia ediliyor.

Bir hafta önce İran'ın Meşhed kentinde başlayan gösterilerin çoğu hükümet tarafından kısa bir sürede bastırıldı.

Ekonomik gerekçelerle başlayan ve daha sonra rejim karşıtı gösterilere dönüşen olayların arkasında 'ABD ve İsrail'in olduğu söyleniyor.

İSRAİL'İ VURABİLİR: Ölü sayısının 23'e çıktığı ülkede hükümetin ciddi adımlar atacağı ve içerdeki işbirlikçilere de ağır cezaların verileceği söylendi. En büyük hamlenin de İsrail'e karşı yapılacağı, İran medyasında gündeme getirilmeye başlandı.

Bu haberleri bir adım öteye taşıyan İranlılar, hükümetin İsrail'i vurabileceği ya da MOSSAD'a karşı ciddi bir hamlede bulunacağını iddia etti.

İSRAİL OLAYLARI ARKASINDA İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına hitaben konuşmasında, "Bugün İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, İsrail'in, İran’daki gösterilerin arkasında olduğu yönündeki açıklamalarını duydum. Bu sadece bir yalan değil aynı zamanda gülünç de." ifadesini kullandı. 

Avrupalı devletlerin İran'da yaşanan olaylar karşısında sessiz kaldığını öne süren Netanyahu, ülkesinin sessiz kalmayacağını vurgulayarak, "İran rejimi düştüğünde İranlılar ile İsrailliler samimi dostlar olacaklardır. İran halkının özgürlük yolundaki bu mücadelesinde başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İRANLI PROTESTOCULAR BİRER KAHRAMAN

İranlı protestocuları "kahramanlar" olarak niteleyen Netanyahu, İran yönetimini İsrail'e karşı "kin ve nefret" yaymak için milyarlarca dolar harcayan "vahşi bir rejim" olmakla suçladı.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü hiçbir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek çok sayıda kente yayılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 04 Ocak 2018 22:13 Eee eden bulur belasini bir ara ırakin kuzeyinde iç karişiklik cikartan mezhepci fasist sistem ve artiği zihniyetler cezasini er yada geç bulur. Allah her daim mazlumdan yanadir dili dini ne olursa olsun. Kisacasi fasisti zalimi sevmez evet onlara mühlet verir ancak cezalarini ertelemez.

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