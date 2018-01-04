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İran Konsolosluğu'nun önü karıştı: Çok sayıda gözaltı

İran Konsolosluğu'nun önü karıştı: Çok sayıda gözaltı

İRAN’da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakmak isteyince ortalık karıştı.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 19:42 - Güncelleme: 04-01-2018 19:42

İRAN’da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakıp, açıklama yapmak istedi. Polis, gurubun açıklama yapmasına izin vermezken, buradan ay ayrılmayanlar gözaltına alındı.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran’da yaşanan olayları protesto etmek için, 18.00’de Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi.

Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi’nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ayşegül 04 Ocak 2018 20:37 Felaket tellalcısı gibisiniz. Sıçradı yazınca oralık karıştı sanmıştım. Rabbim Türkiye'mizi korusun şer odaklarından.

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