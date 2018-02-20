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İran karıştı! Çatışma çıktı güvenlik güçlerini ezerek öldürdüler

İran karıştı! Çatışma çıktı güvenlik güçlerini ezerek öldürdüler

İRAN 'nın başkenti Tahran'dan son dakika çatışma haberi geldi. Tahran'da sufi bir tarikatın üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Üzerlerine otobüs, otomobil sürülen, bıçaklanan güvenlik görevlilerinden 5'i öldü, 30'u yaralandı. 300 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 15:53 - Güncelleme: 20-02-2018 15:53

İran'da aralık ayı sonunda ekonomik ve siyasi gerekçelerle patlak veren protestoların havası daha dağılmamışken bu kez Gonabadi Dervişleri tarikatı ile güvenlik güçleri arasında süregiden gerilim çatışmalara dönüştü.

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Sait Muntezirulmehdi'ye göre başkent Tahran'da sabah 4:30'kadar süren çatışmalarda 5 güvenlik görevlisi öldürüldü, 30 güvenlik görevlisi yaralandı ve en az 300 tarikat üyesi gözaltına alındı. Polis sözcüsü, çatışmalarda bazı eylemcilerin yaralandığını söyledi, ama sayı vermedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ EZEREK ÖLDÜRDÜLER: İçlerinde Devrim Muhafızları ve Besic milislerinin de bulunduğu güvenlik görevlilerinden 3'ünün kalabalığın içine sürülen otobüsün altında kalarak, 1'inin bir binek aracıyla yapılan saldırıda, diğerinin bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı. Sosyal medyada, topluca hareket eden güvenlik görevlerinin üzerine bir otobüsün ve bir otomobilin sürüldüğü anların görüntüleri yayımlandı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

​Çatışmalarda tarikattan ölü ve yaralılar olduğunu ileri süren muhalifler, güvenlik güçlerinin tarikat üyelerine saldırdığının iddia edildiği görüntüler de paylaştı. ​Dün tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasını protesto eden tarikat üyeleri, Tahran'ın Pasdaran bölgesindeki karakolun önünde toplanıp Rehahi'nin serbest bırakılmasını talep etti.

SOPALI, BIÇAKLI PROTESTOCULAR

Ardından gözaltına alınmasından endişe ettikleri tarikat lideri Nur Ali Tabende'nin aynı bölgede bulunan evinin etrafında çember oluşturan sopalı ve bıçaklı eylemcilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çatışmalar başladı.

TARİKAT LİDERİ, LİBERAL MUHALİFLERE YAKIN

Gonabadi tarikatının dayandığı Nimetullahilik, 14. yüzyılda kurumsallaştırılan Azeri kökenli bir sufi tarikatı. On İki İmamcı sufi/tasavvufi tarikatın İran'daki lideri Nur Ali Tabende'nin liberal muhaliflerle yakın ilişkileri var. 90 yaşındaki Tabende, 1979 İslam devrimi sonrası adalet bakanı yardımcılığı da yapmıştı.

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