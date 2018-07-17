İran IKBY bölgesini vurdu! Dumanlar yükseliyor

Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın öğle saatlerinden sonra sınırdaki 8 köyün yer aldığı kırsal bölgeyi yoğun top atışına tuttuğunu ifade etti.

Çelebi, İran'ın, muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İ-KDP) bağlı militanların sığınak ve kamplarının varlığını gerekçe göstererek sivil yerleşim alanlarını vurduğunu söyledi.

Yoğun top atışının aralıksız devam etmesi nedeniyle 3 köyün tamamen boşaltıldığını dile getiren Çelebi, bölgedeki dağlık alanda büyük bir yangın çıktığını, tarım alanlarının da zarar gördüğünü kaydetti.

İran, zaman zaman ülke içerisinde sabotaj faaliyetlerinde bulunan İ-KDP'nin Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.