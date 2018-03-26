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İran gazetesinden küstah Türkiye manşeti!

İran gazetesinden küstah Türkiye manşeti!

Afrin operasyonuna karşı çıkan İran her fırsatta Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yürütyor. Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu haberini küstah bir manşetle okurlarına sundu

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 12:06 - Güncelleme: 26-03-2018 12:06

Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı "İşgal" olarak nitelendirdi.

Suriye ve Irak'ta yıllardır farklı terör örgütleriyle iş birliği yapan İran, Türkiye'nin bölgede attığı adımlardan rahatsız.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinin tehditlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilk günden bu yana karşı çıkan İran, medyasıyla da Türkiye karşıtı bir algı operasyonuna başladı.

İŞGAL İFADESİNİ KULLANDI: Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'in TSK'nın yönetimine geçmesini ''işgal'' olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE BÖLGEDEN BİR AN ÖNCE ÇIKMALI

Türkiye'nin bölgeden bir an önce çıkması gerektiğini savunan İran medyası, bu haberleriyle terör örgütü YPG'yi mutlu etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 12:55 Sen ne kaypak bir ülkesin İran! PKK/PEJAK seni rahatsız etmiyor ki böyle konuşabiliyorsun...Türkiye orada kalıcı değil ki işgalci olsun dangalak!

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