İran gazetesinden küstah Türkiye manşeti!

Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı "İşgal" olarak nitelendirdi.
Suriye ve Irak'ta yıllardır farklı terör örgütleriyle iş birliği yapan İran, Türkiye'nin bölgede attığı adımlardan rahatsız.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinin tehditlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilk günden bu yana karşı çıkan İran, medyasıyla da Türkiye karşıtı bir algı operasyonuna başladı.
İŞGAL İFADESİNİ KULLANDI: Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'in TSK'nın yönetimine geçmesini ''işgal'' olarak nitelendirdi.
TÜRKİYE BÖLGEDEN BİR AN ÖNCE ÇIKMALI
Türkiye'nin bölgeden bir an önce çıkması gerektiğini savunan İran medyası, bu haberleriyle terör örgütü YPG'yi mutlu etti.
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