İran devlet televizyonunda Türk halkına Türkçe başsağlığı

İran devlet televizyonu sunucusu Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İranlı sunucu Rıza Raşitpur, mesajını Türkçe okudu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden ve Başaran Holding’e ait olan özel jet İran hava sahasında düşmüş ve uçakta bulunan 2’si kadın pilot, 1’i hostes, 8’i yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçakta, bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı bulunuyordu.

İran devlet televizyonundan kazayla ilgili büyük bir jest yapıldı. Devlet televizyonunun sunucusu, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a dönüş yolunda İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

İranlı sunucu Rıza Raşitpur, mesajını Türkçe okudu.