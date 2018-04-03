İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’ya geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.
Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak 'Suriye' konulu üçlü zirvede bir araya gelecek.
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