İran açık açık tehdit etti! Her silahı yapar ya da alırız...

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin "işgalci güçlerin" tehdidinde olan bölgesinde kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu her türlü silahı üreteceğini ya da satın alacağını söyledi.

İran'ın Ulusal Ordu Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni sırasında televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Ruhani, ülkesinin silahlı gücünün komşuları için bir tehdit olmadığını söyledi.

"Dünyaya diyoruz ki, ihtiyacımız olan her silahı üreteceğiz ya da satın alacağız ve hiç kimsenin onayını beklemeyeceğiz..." diyen ruhani şöyle devam etti: "Komşumuz olan ülkelere de, silahlarımız size dönük değildir, caydırmak içindir diyoruz."

İŞGALCİ GÜÇLER BÖLGEMİZDE ÜSLER KURDU... Ruhani, "Normal bir bölgede yaşamıyoruz ve görüyoruz ki işgalci güçler bölgemizde üsler kurmuşlar. Uluslararası hukuk ilkelerini görmezden gelerek bütün bölgesel ilişkilere müdahale ediyorlar ve Birleşmiş Milletler'in izni olmadan başka ülkeleri işgal ediyorlar" dedi.

Amerikan, İngiliz ve Fransız güçleri Cumartesi günü Suriye'ye yaptıkları hava saldırılarıyla, Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimini 7 Nisan'da yapmakla suçladıkları ancak kesinleşmemiş kimyasal silah saldırısına misilleme yaptılar.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ürettiği balistik füzeler ve Suriye savaşına müdahalesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar öneriyorlar. Bu öneri, ABD Başkanı Donald Trump'ı, İran ile Batılı güçlerin 2015 yılında yaptığı nükleer anlaşmadan çıkma tehdidinden caydırmak amacını taşıyor.



