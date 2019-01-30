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İran ABD ambargosunu 5 dolara delecek

İran ABD ambargosunu 5 dolara delecek

İran, Amerikan ambargosunu petrolün fiyatını 5 dolara düşürerek delmeyi hedefliyor. İran Petrol Bakanlığı, 1 milyon varil ham petrolü varil başına 56 dolar 24 sent üzerinden borsada satışa sunacakken, satışta en düşük talebi ise 35 bin varil olarak belirledi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 19:09 - Güncelleme: 30-01-2019 19:09

İran Enerji Borsası'nın (IRENEX) internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 milyon varil ham petrolün varil başına 56 dolar 24 sent üzerinden 4 Şubat'ta borsada satışa sunulacağı belirtildi. Petrolün en az 5 bin ton ya da 35 bin varil olarak satılacağı kaydedildi.

İran Petrol Bakanlığı, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

ALICI ÇIKMADI

İran'ın 21 Ocak'ta borsada varil başına 52 dolar 42 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole ise alıcı çıkmamıştı.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatı ile 700'den fazla banka, şirket ve ülke vatandaşına yönelik yaptırımı 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

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