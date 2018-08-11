  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Irak'tan sürpriz İran kararı: Resmen durdurdu!

Irak'tan sürpriz İran kararı: Resmen durdurdu!

Irak Merkez Bankası'nın ülkede bulunan bankalara gönderdiği yazısında, buradaki İranlı banka şubeleriyle dolar alışverişinin yasaklandığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-08-2018 20:40 - Güncelleme: 11-08-2018 20:40

Irak Başbakanlık Sözcüsü Saad el-Hadisi de yaptığı açıklamada, "Irak, ABD'nin uyguladığı yaptırım sürecinde İran ile ticarette dolar alışverişini durdurmak zorunda kalacak. İran ile bu yaptırımlar varken ticari ilişki düzeyini korumak zor olacak" dedi.

Saad el-Hadisi, ülkesinin, İran ile ticarette yaptırımların etkisini hafifletmek için başka yöntemler geliştireceğini kaydetti.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını ifade etmişti. 

Irak Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada ise, "Irak, herhangi bir ülkeye uygulanan ve tüm katmanlarıyla halkına zarar veren her türlü ambargoyu reddediyor. Krizlerde yanımızda duran komşu ülke İran'ın onurlu tavrını da unutmayız" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Irak'tan sürpriz İran kararı: Resmen durdurdu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Gogavuz 11 Ağustos 2018 21:58 Heeee ırak bölük ülke kim takar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro