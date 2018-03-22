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Irak'tan küstah Türkiye açıklaması

Irak'tan küstah Türkiye açıklaması

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcuba, TSK’nın sınır bölgesindeki eylemlerini kınadıklarını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 22:09 - Güncelleme: 22-03-2018 22:09

Irak Dışişleri Bakanlığıi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki Irak topraklarında devam eden operasyonunu kınadığını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, "Herhangi bir gücün topraklarımızda varlığı ve komşu ülkelerin askeri operasyonları yürütme girişimleri kabul edilemez" diye ekledi.

 
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Öte yandan, Türk Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde yürütülen operasyonlarda, 5 PKK mensubunun daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür süren operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen PKK mensubu sayısının 55'e ulaştığı kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vur kazmayı 22 Mart 2018 22:49 çok konuşma alçak hem suçlu hemde rezilce söyleniyor, Türkiye ıraktan 35 yıllık terör tazminatı istemesi gerekiyorki bu şerefsizler konuşamaz olsun. bu tazminatta 1 trilyon dolardan az olmamalı

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