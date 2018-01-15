Irak Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ganimi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.
Görüşmede ortak sınır güvenliği, ticari ilişkiler ve sınır kapılarının durumuyla iki ülke arasında tüm alanlardaki koordinasyon ele alındı.
Açıklamada Ganimi'nin, "Irak ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam etmesi önemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sürmesi, bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Irak'tan kritik Türkiye açıklaması haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER