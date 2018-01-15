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Irak'tan kritik Türkiye açıklaması

Irak'tan kritik Türkiye açıklaması

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Irak ve Türkiye arasındaki dostluk ve koordinasyonun bölge barışı ve istikrarı adına önemli olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 20:12 - Güncelleme: 15-01-2018 00:12

Irak Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ganimi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Görüşmede ortak sınır güvenliği, ticari ilişkiler ve sınır kapılarının durumuyla iki ülke arasında tüm alanlardaki koordinasyon ele alındı. 

Açıklamada Ganimi'nin, "Irak ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam etmesi önemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sürmesi, bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • en doğrusu 15 Ocak 2018 00:25 ırakın amerika ,iran ve barzani gibi düşmanları varken,bizimle dostluk kurması kendisi ve bölge için hayırlıdır.

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