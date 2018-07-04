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Irak'tan flaş açıklama! 'PKK ile mücadelede işbirliğine hazırız'

Irak'tan flaş açıklama! 'PKK ile mücadelede işbirliğine hazırız'

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 19:46 - Güncelleme: 04-07-2018 00:21

Başkent Bağdat'ta yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini dile getiren Mahcub, Irak’ın PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu ifade ederek, “PKK'nın söz konusu bölgede varlığı 80'li yılların ortasına uzanıyor. Örgütle mücadele konusunda Türkiye ile tam işbirliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • paristen gurbetci 03 Temmuz 2018 22:42 On iki eylul darbeden sonra anap hukumeti kuruldu kurucunun basi turgut ozal dediki dagda iki üç capulcu var diyen kisi pkk teroristler bu hâle gelir

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