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Irak'ta 'İsrail'i ziyaret iddiası' sorgulanıyor

Irak'ta 'İsrail'i ziyaret iddiası' sorgulanıyor

Iraklı heyetlerin 2018'de İsrail'i ziyaret ettiği iddiaları üzerine Dışişleri Bakanı Muhammed Hakim'in meclise çağrılması talebinde bulunuldu.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 00:10 - Güncelleme: 13-01-2019 00:10

Eski Irak başbakanlarından Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Dava Partisi Milletvekili Aliye Nesif, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Irak heyetlerinin geçen yıl İsrail'i ziyaret ettiği ve ülkenin İsrail ile normalleşme süreci iddiasını sorgulamak için mecliste 76 milletvekilinden imza topladıklarını söyledi.

Söz konusu iddiaların aydınlatılması gerektiğini belirten Nesif, konunun sorulması için Dışişleri Bakanı Hakim'in meclise çağrılmasını talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, son bir yılda Irak'tan 3 heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürülmüştü. Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğu ve ülkelerinde etkin bir role sahip oldukları ifade edilmişti.

Bunun üzerine Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'ndan söz konusu iddianın soruşturulmasını istemişti.Söz konusu heyetlerde yer alan Iraklı milletvekilleri arasında Halid el-Mafraci ve Ahmed Cerba'nın da bulunduğu ileri sürülmüştü ancak iki milletvekili de iddiaları sert dille reddetmişti.

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