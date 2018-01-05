Irak'ta bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'taki Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda, bir asker kendi silahının kazaen ateş alması sonucu şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİT ERZİNCANLI GÖKHAN KURAK

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Kani Rash bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu kapsamında, yaya intikali sırasında ayağının kayması sonucu silahı ateş alan Erzincanlı piyade sözleşmeli er Adem Akpınar (28) şehit düştü." denildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken bir süre önce Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gönderilen Akpınar'ın şehadet haberi, Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar ve askeri yetkililerce Akşemsettin Mahallesi'nde oturan anne Kezban ve baba Kenan Akpınar'a verildi.