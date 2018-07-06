Irak'lı avukata kadın çamaşırı giydirip işkence yaptılar!

IRAK'ta çalıştığı holdingin çalınan 238 bin dolarını geri almak için İstanbul'a gelen Iraklı avukat J.A., parayı çalan eski çalışanları Erhan Ç. tarafından kaçırılıp kadın kıyafetleriyle fotoğrafları çekilerek işkence edildi.

IRAK'ta çalıştığı holdingin çalınan 238 bin dolarını geri almak üzere İstanbul'a gelen avukat J.A. (40), parayı çalan Erhan Ç. (38) ile 4 arkadaşı tarafından Esenyurt'ta bir eve götürüldü. Şüpheliler, ellerini ve ayaklarını bağladıkları J.A.'ya kadın iç çamaşırı giydirip, cinsel istismarda bulunuyormuş gibi görüntülerini çekti. Görüntülerle J.A.'ya şantaj yaparak, Irak'a gidip 200 bin dolar getirmesini isteyen şüpheliler, parayı alamayınca videoları yakınlarına gönderdi. J.A.'nın şikayetçi olduğu Erhan Ç. ve arkadaşları, olayın ardından 2 ay geçmesine karşın hala yakalanamadı. Twitter

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İstanbul'da serbest çalışan Erhan Ç., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından illegal yollarla Irak'a gidip bir holdingde şoför olarak işe başladı. Bir süre sonra patronun arabasından 238 bin dolar ve kıymetli bir saat çalan Erhan Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Erhan Ç., bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla serbest kaldı. Twitter

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Kaçak yollarla tekrar Türkiye'ye dönen Erhan Ç., Irak'ta çalıştığı holdingin avukatı J.A.'yı arayıp, pişman olduğunu ve parayı geri vermek istediğini söyledi. Çalınan parayı geri almak için 19 Nisan günü uçakla İstanbul'a gelen J.A., kendisini havaalanından araçla alan Erhan Ç. ve 4 arkadaşı tarafından Esenyurt'ta bir eve götürülerek, belirlenemeyen bir yöntemle bayıltıldı. Twitter

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