Irak'lı avukata kadın çamaşırı giydirip işkence yaptılar!

IRAK'ta çalıştığı holdingin çalınan 238 bin dolarını geri almak üzere İstanbul'a gelen avukat J.A. (40), parayı çalan Erhan Ç. (38) ile 4 arkadaşı tarafından Esenyurt'ta bir eve götürüldü. Şüpheliler, ellerini ve ayaklarını bağladıkları J.A.'ya kadın iç çamaşırı giydirip, cinsel istismarda bulunuyormuş gibi görüntülerini çekti. Görüntülerle J.A.'ya şantaj yaparak, Irak'a gidip 200 bin dolar getirmesini isteyen şüpheliler, parayı alamayınca videoları yakınlarına gönderdi. J.A.'nın şikayetçi olduğu Erhan Ç. ve arkadaşları, olayın ardından 2 ay geçmesine karşın hala yakalanamadı.
İstanbul'da serbest çalışan Erhan Ç., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından illegal yollarla Irak'a gidip bir holdingde şoför olarak işe başladı. Bir süre sonra patronun arabasından 238 bin dolar ve kıymetli bir saat çalan Erhan Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Erhan Ç., bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla serbest kaldı.
Kaçak yollarla tekrar Türkiye'ye dönen Erhan Ç., Irak'ta çalıştığı holdingin avukatı J.A.'yı arayıp, pişman olduğunu ve parayı geri vermek istediğini söyledi. Çalınan parayı geri almak için 19 Nisan günü uçakla İstanbul'a gelen J.A., kendisini havaalanından araçla alan Erhan Ç. ve 4 arkadaşı tarafından Esenyurt'ta bir eve götürülerek, belirlenemeyen bir yöntemle bayıltıldı.
KADIN IÇ ÇAMAŞIRIYLA CİNSEL İSTİSMAR VİDEOSU... Avukatı bağlayıp, uzun süre şiddet uygulayan Erhan Ç. ve arkadaşları, J.A.'ya kadın iç çamaşırı giydirdi. 5 şüpheli, ellerini bağlayıp, yatağa yatırdıkları avukat J.A.'ya cinsel istismarda bulunuyor gibi görüntüsünü çekti. 2 bin 700 dolar parasını ve cep telefonlarını gasp eden şüpheliler, J.A.'dan Irak'a gidip 200 bin dolar getirmesini, aksi halde görüntüleri yakınlarına göndereceklerini söyledi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER