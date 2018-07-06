Irak'lı avukata kadın çamaşırı giydirip işkence yaptılar!

IRAK'ta çalıştığı holdingin çalınan 238 bin dolarını geri almak için İstanbul'a gelen Iraklı avukat J.A., parayı çalan eski çalışanları Erhan Ç. tarafından kaçırılıp kadın kıyafetleriyle fotoğrafları çekilerek işkence edildi.

Irak'lı avukata kadın çamaşırı giydirip işkence yaptılar!

IRAK'ta çalıştığı holdingin çalınan 238 bin dolarını geri almak üzere İstanbul'a gelen avukat J.A. (40), parayı çalan Erhan Ç. (38) ile 4 arkadaşı tarafından Esenyurt'ta bir eve götürüldü. Şüpheliler, ellerini ve ayaklarını bağladıkları J.A.'ya kadın iç çamaşırı giydirip, cinsel istismarda bulunuyormuş gibi görüntülerini çekti. Görüntülerle J.A.'ya şantaj yaparak, Irak'a gidip 200 bin dolar getirmesini isteyen şüpheliler, parayı alamayınca videoları yakınlarına gönderdi. J.A.'nın şikayetçi olduğu Erhan Ç. ve arkadaşları, olayın ardından 2 ay geçmesine karşın hala yakalanamadı.

112
Irak'lı avukata kadın çamaşırı giydirip işkence yaptılar!

İstanbul'da serbest çalışan Erhan Ç., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından illegal yollarla Irak'a gidip bir holdingde şoför olarak işe başladı. Bir süre sonra patronun arabasından 238 bin dolar ve kıymetli bir saat çalan Erhan Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Erhan Ç., bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla serbest kaldı.

212
Irak'lı avukata kadın çamaşırı giydirip işkence yaptılar!

Kaçak yollarla tekrar Türkiye'ye dönen Erhan Ç., Irak'ta çalıştığı holdingin avukatı J.A.'yı arayıp, pişman olduğunu ve parayı geri vermek istediğini söyledi. Çalınan parayı geri almak için 19 Nisan günü uçakla İstanbul'a gelen J.A., kendisini havaalanından araçla alan Erhan Ç. ve 4 arkadaşı tarafından Esenyurt'ta bir eve götürülerek, belirlenemeyen bir yöntemle bayıltıldı.

312
Irak'lı avukata kadın çamaşırı giydirip işkence yaptılar!

KADIN IÇ ÇAMAŞIRIYLA CİNSEL İSTİSMAR VİDEOSU... Avukatı bağlayıp, uzun süre şiddet uygulayan Erhan Ç. ve arkadaşları, J.A.'ya kadın iç çamaşırı giydirdi. 5 şüpheli, ellerini bağlayıp, yatağa yatırdıkları avukat J.A.'ya cinsel istismarda bulunuyor gibi görüntüsünü çekti. 2 bin 700 dolar parasını ve cep telefonlarını gasp eden şüpheliler, J.A.'dan Irak'a gidip 200 bin dolar getirmesini, aksi halde görüntüleri yakınlarına göndereceklerini söyledi.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro