  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Irak ordusu çekildi: 'PKK oraya konuşlanıyor'

Irak ordusu çekildi: 'PKK oraya konuşlanıyor'

Irak güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırından çekilmesinin ardından, terör örgütü PKK'nın, güvenlik boşluğundan istifade ederek, Musul'un Sincar ilçesi ve çevresinde yuvalandığı iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 20:00 - Güncelleme: 20-07-2018 20:00

Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, yaptığı açıklamada, Irak ordusunun sınır bölgelerinden çekilmesinin ardından, PKK ve ona bağlı gruplara tekrar Sincar'da konuşlanma fırsatı doğduğunu ifade etti.

Örgütün, Musul’da 3 sığınak yaptığını dile getiren Huveyt, Irak ordusunun sınır bölgelerinden çekilmesinden meydana gelen güvenlik boşluğunu fırsat bilen PKK'nın, söz konusu bölgelerde yuvalanmaya başladığı bilgisini verdi.

BÖLGE HALKI ENDİŞELİ

Huveyt, Musul halkının örgütün kente sızmasından endişe duyduğunu ifade ederek, "Bölgede yaşayan insanlar, PKK’nın gelecekte haraç toplamasından endişeli." dedi.

Örgütün bölgede yayılmacı bir politika izlemesinden Irak merkezi hükümetini sorumlu tutan Huveyt, "Eğer Irak hükümeti ve Haşdi Şabi'nin rızası olmazsa, PKK ne Şengal (Sincar) ne de Musul’a ayak basabilir." iddiasında bulundu.

Musul İl Meclisi Üyesi Seydo Hüseyin Tatani de örgütün Musul'da konuşlanmaya başladığı iddiasına destek vererek, teröristlerin Suriye ile Irak arasında rahat bir şekilde gidip geldiğini, Sincar ve sınır bölgelerinde sığınak sayılarını arttırdığını söyledi.

SİNCAR'DAKİ GÜÇ DENGESİ

Irak-Suriye sınırına çok yakın bir mesafedeki Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, önemli stratejik konumundan ötürü ABD'li askeri danışmanlar ile Irak ordusu yer alıyordu. ABD'li askerler, kısa bir süre önce Irak-Suriye sınırına ulaşmış, tüm sınır şeridini kontrol altına almayı hedefledikleri belirtilmişti. 
Söz konusu güçlerin yanı sıra, ilçede Haşdi Şabi, PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar ve IKBY Peşmerge Bakanlığından ayrılan Ezidi silahlı gruplar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017 tarihine kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

TÜRKİYE SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye, Mart ayında, PKK'nın Sincar'daki varlığı ve meydana getirdiği stratejik güvenlik tehlikesi nedeniyle bölgeye askeri operasyon düzenleyebileceği sinyali vermişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ihtimali konuşulurken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 26 Mart'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ve PKK'nın bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

PKK'nın yanı sıra Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Irak ordusu çekildi: 'PKK oraya konuşlanıyor' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro