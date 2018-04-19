Irak jetleri Suriye'deki hedefleri vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak Hava Kuvvetlerinin, Suriye’nin doğusunda konuşlanan DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin de onayı ile Deyrizor’un Hacin kasabasının yakınlarında DEAŞ’a ait hedeflere hava saldırısı yaptığı ifade edildi.

PLANLANDI VE İCRA EDİLDİ

Açıklamada “Operasyon, koalisyonun istihbarat desteği ile Irak Müşterek Harekat Merkezi tarafından planlandı ve icra edildi.” denildi.

Söz konusu saldırıda vurulan hedeflerin mahiyeti ile ilgili bilgi verilmezken, hava saldırısına katılan uçak veya uçaklarla ilgili de ayrıntı paylaşılmadı.

İBADİ AÇIKLAMIŞTI

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakan Haydar el-İbadi ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının verdiği emirler doğrultusunda, Irak savaş uçaklarının bu sabah terör örgütü DEAŞ’ın Suriye'deki mevzilerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada, Irak savaş uçaklarının DEAŞ’ın mevzilerini vurmasının amacının Irak’ta kökü kazılan terör örgütü DEAŞ’ın tamamen yok edilmesi olduğu vurgulandı. Irak silahlı güçlerinin, terör örgütü DEAŞ’ı sadece Irak topraklarında değil bölgeden de temizlemekte ısrarlı olduğu açıklandı.