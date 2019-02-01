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Irak hükümetine PKK ile mücadele çağrısı

Irak hükümetine PKK ile mücadele çağrısı

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde (ORSAM) düzenlenen panelde konuşan Hamza Şerif, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin anayasa aykırı olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 22:17 - Güncelleme: 01-02-2019 22:17

IRAK'taki önemli düşünce kuruluşlarından Nahrain Araştırma Merkezi eski Direktörü Hamza Şerif, terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, bu ülkenin Türkiye ile PKK'ya karşı mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde (ORSAM) "Irak'ta PKK Varlığı ve Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" paneli düzenlendi.

Panele, ORSAM Başkanı Ahmet Uysal, Nahrain Araştırma Merkezi eski Direktörü Hamza Şerif , SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı Murat Aslan ve ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuşmacı olarak katıldı.

Şerif, Irak Anayasası'nın yabancı güçlerin Irak topraklarını kullanmasına izin vermediğini belirterek, "PKK'nın Irak'taki varlığı kesinlikle anayasaya aykırı." ifadesini kullandı.

PKK'nın Bağdat ve Ankara'nın çıkarlarına zarar verdiğinin altını çizen Şerif, "Irak hala zayıf bir devlet olduğu için PKK'ya yeterince engel olamıyor." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, iki komşu ülkenin ticari alanda olduğu gibi güvenlik konusunda da yakın ilişki geliştirmesi gerektiğine değinen Şerif, "Irak ve Türkiye, PKK'nın iki ülke için de büyük tehlike olduğu konusunda anlaşmalı ve birlikte hareket etmeli." dedi.

"PKK ABD'NİN TAŞERONU"

ORSAM Başkanı Uysal, Ankara'nın terörle mücadele stratejisinin başarısından dolayı PKK'nın Türkiye'de gücünü kaybettiğini ancak Suriye ve Irak'ta destek bulduğuna işaret etti. ABD ve batılı ülkelerin PKK'nın aktivitesine göz yumduğunu vurgulayan Uysal, "PKK, ABD'nin taşeronu olarak bölgede faaliyet gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"PKK bundan sonra Türkiye'den daha fazla Irak'ın başına bela olacaktır" ifadelerini kullanan Uysal, Irak'ın PKK ile mücadele konusunda taşın altına elini daha fazla koyması gerektiğini belirtti.

SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı Murat Aslan, Türkiye'nin terörle mücadelede son yıllarda çok başarılı olduğuna işaret ederek, "Ankara'nın terörle mücadele aktivizmi 2010'dan sonra istihbarat ve etki odaklı bir politika yürütülüyor, bu nedenle önemli başarı elde ediliyor." dedi.

Türkiye'nin, bölgede PKK ve diğer terör örgütleriyle eşzamanlı mücadele edebilen ender ülkelerden biri olduğunu söyleyen Aslan, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Sincar'da konuşlanan PKK'nın serbestçe hareket etmesine Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirtti.

IRAK'IN GÜVEN TESTİ

ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, PKK'nın Suriye savaşı ve terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla bölgede oluşan boşluktan yararlandığını vurgulayarak, "Irak, PKK'ya karşı mücadelede istihbari konularda Türkiye'ye daha fazla yardım etmelidir." ifadesini kullandı.

PKK'nın Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 200 köyü kontrol ettiğine vurgu yapan Duman, son dönemlerde Ankara-Erbil yakınlaşmasının ardından kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'ya yakın bazı kurumların kapatıldığını dile getirdi.

Diğer yandan, 12 Mayıs 2018'de yapılan Irak genel seçimlerinde Yeni Nesil Hareketi listesinden PKK'lı bir milletvekilinin Irak Parlamentosuna girdiğini hatırlatan Duman, "Parlamentoya Baas mensupları giremiyor. Eğitim Bakanı, kardeşi DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle istifa etmek zorunda kaldı. Irak hükümetinin parlamentoya giren PKK'lı milletvekiline karşı adım atması Ankara ile Bağdat arasında güven ilişkisinin göstergesi olabilir." şeklinde konuştu.

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