İplerinden kurtulan atlar trafiğe daldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde bağlı oldukları ipleri koparan iki at Horozköy Caddesi'nde yoğun trafiğe daldı. Cadde üzerinde korna sesleriyle Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar giden atlar, korna seslerinden ürkünce ara sokaklara girdi. Başıboş iki at, buldukları bir yeşillikte mola verdikten sonra gözden kayboldu.

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