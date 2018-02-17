iPhone'u bitiren iOS 11'in büyük hatası bulundu

Apple'ın yeni yayınladığı iOS 11 birçok hata ile gündeme geliyor. Keşfedilen yeni iOS 11 hatası, belirli karakterlerle gönderilen mesajın iPhone cihazlarının çökmesine ve ‘Mesajlar’ uygulamasına erişimin engellenmesine yol açıyor.

Soruna ilk dikkat çeken MobileWorld portalı uzmanları oldu. Uzmanlar, Hindistan dili Telugu'daki జ్ఞా (‘işaret') karakterini mesaj olarak cihazlara göndermenin iPhone'u kilitlemek için yeterli olduğunu tespit etti. Bu karakterlerin yer aldığı mesajı alan iOS Springboard doğrudan çöküyor. Ardından, karakterleri yüklemeye çalışan ancak başaramayan Mesajlar uygulaması da kullanılamaz hale geliyor.

TEK ÇÖZÜM SİLMEK; ​Uzmanlar, iMessage içeriklerine erişmenin tek yolunun bir arkadaşınızın size mesaj atması ve sorun yaratan karakterlerin yer aldığı mesajın silinmesi olarak gösteriyor.

Apple, kullanıcıların şikayetleriyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.