iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata

Soruna ilk dikkat çeken MobileWorld portalı uzmanları oldu. Uzmanlar, Hindistan dili Telugu'daki జ్ఞా (‘işaret') karakterini mesaj olarak cihazlara göndermenin iPhone'u kilitlemek için yeterli olduğunu tespit etti. Bu karakterlerin yer aldığı mesajı alan iOS Springboard doğrudan çöküyor. Ardından, karakterleri yüklemeye çalışan ancak başaramayan Mesajlar uygulaması da kullanılamaz hale geliyor.

Uzmanlar, iMessage içeriklerine erişmenin tek yolunun bir arkadaşınızın size mesaj atması ve sorun yaratan karakterlerin yer aldığı mesajın silinmesi olarak gösteriyor. pple, kullanıcıların şikayetleriyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)