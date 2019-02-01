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iPhone'da merakla beklenen iOS 13'ün özellikleri ortaya çıktı

iPhone'da merakla beklenen iOS 13'ün özellikleri ortaya çıktı

Apple, iPhone telefonlarına son dönemde getirdiği güncellemelerle oldukça tepki çekiyor. Güncellemelerle gelen hataların ardından yayınlanması merakla beklenen iOS 13'ün özellikleri sızdırıldı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 09:02 - Güncelleme: 01-02-2019 09:02

Son dönemde yaşadığı satış oranı ile geçmiş yıllara göre düşüşe geçen Apple, bu oranı tekrar yükseltmek için geçtiğimiz günlerde Türkiye de dahil çeşitli ülkelerde fiyatlarda indirime gideceğini açıklamıştı.

Yayınlanan güncellemelerle gelen hatalar sonucu da tepki çeken Apple, çalışmalarına devam ediyor. Güncellemeyle gelen sorunları ortadan kaldırmak isteyen Apple, çeşitli yeniliklerle iOS 13'ü yayınlayacak.

Bloomberg'in haberine göre ise iOS 13'ün özellikleri ortaya çıktı. İşte beklenen özellikler...

- Kullanıcılarının uzunca bir süre beklediği bir özellik sayesinde, iOS cihazların gece kullanıma daha verimli hale getirilecek.
- Yeni iOS sürümündeCarPlay uygulamasında da ciddi iyileştirmeler yapılacağı belirtiliyor.

Ayrıca Apple'ın, tüm bu yeniliklerin haricinde iPad için de yeni bir ana ekran üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. Son olarak iPad kullanıcıları için de bir takım çoklu görev özelliği üzerinde çalışan Apple, yeni İOS sürümü ile beraber bu bahsedilen özellikleri kullanıcılara sunacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 09:30 ios şimdi son yaptığı 12.1.3 güncellemesi ile Iphone X'lerdeki facetime açılış hızını yavaşlattı. Peki neden XS, XS max modellerine baktığınızda daha tanıtım olarak hızlı bir facetime ile telefonlarınız daha hızlı açılacaktır. Denilerek reklamı yapılmaktadır. bir önceki telefonlarındaki hızı bir yazılımla kontrol edebilecek donanımdadır. Daha öncede yaptığı gibi telefonlarını yavaşlatarak bir üst modelin satışını gerçekleştirmek isteyen ıphone'nun bunu yapmasına şaşırdıkmı hayır!

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