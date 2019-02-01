iPhone'da merakla beklenen iOS 13'ün özellikleri ortaya çıktı

Son dönemde yaşadığı satış oranı ile geçmiş yıllara göre düşüşe geçen Apple, bu oranı tekrar yükseltmek için geçtiğimiz günlerde Türkiye de dahil çeşitli ülkelerde fiyatlarda indirime gideceğini açıklamıştı.



Yayınlanan güncellemelerle gelen hatalar sonucu da tepki çeken Apple, çalışmalarına devam ediyor. Güncellemeyle gelen sorunları ortadan kaldırmak isteyen Apple, çeşitli yeniliklerle iOS 13'ü yayınlayacak.

Bloomberg'in haberine göre ise iOS 13'ün özellikleri ortaya çıktı. İşte beklenen özellikler...

- Kullanıcılarının uzunca bir süre beklediği bir özellik sayesinde, iOS cihazların gece kullanıma daha verimli hale getirilecek.

- Yeni iOS sürümündeCarPlay uygulamasında da ciddi iyileştirmeler yapılacağı belirtiliyor.

Ayrıca Apple'ın, tüm bu yeniliklerin haricinde iPad için de yeni bir ana ekran üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. Son olarak iPad kullanıcıları için de bir takım çoklu görev özelliği üzerinde çalışan Apple, yeni İOS sürümü ile beraber bu bahsedilen özellikleri kullanıcılara sunacak.