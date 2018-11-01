iPhone XR beklenileni veremedi

Apple geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone XR modelini Ekim ayının sonlarına doğru satışa sunacak. Bilindiği üzere XR ile eş zamanlı olarak tanıtılan XS ve XS Maxsatışa sunulalı yaklaşık olarak 1 aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında bu telefonların düşük satış rakamlarına kalması, kullanıcıların iPhone XR’ı beklediği şeklinde yorumlanmıştı. Fakat XR’a olan talep, sanıldığı kadar fazla olmayabilir.

Bilindiği üzere Apple yeni nesil iPhone modellerini satışa sunmadan önce bir hafta, on günlük ön sipariş süreci başlatıyor. Bu ön sipariş sürecinin sonlarına doğru, teslimat tarihi için ön görülen süre, o modele olan talep hakkında da bilgi veriyor.

Örneğin geçtiğimiz sene satışa sunulan iPhone X’in ön sipariş sürecinin sonlarına doğru telefonun teslimatı için 3 – 4 haftalık bir süreden bahsediliyordu. Aynı şekilde XS modelinde de bu süre, ön siparişin son günlerinde 2 haftaydı.

iPhone XR’a baktığımızda ise hala teslimat süresinin, telefonun çıkış tarihiyle aynı olduğunu görüyoruz. Yani teslimatlarda herhangi bir gecikme olmayacak. Bu durum iki şekilde açıklanabilir. Birincisi Apple’ın yeterince iPhoneXRstoğuna sahip olması. İkincisi ise XR’ın beklenen ilgiyi görmemesi. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. XR’ı ön sipariş ile satın alanlar, telefonlarına gecikme olmadan, çıkış tarihinde kavuşabilecekler.