  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

iPhone XR beklenileni veremedi

iPhone XR beklenileni veremedi

Apple’ın kısa süre önce ön siparişe sunduğu iPhone XR fazla ilgi görmüyor. Zira telefonun teslimat tarihinde hala bir gecikme olmaması, hayli şüphe uyandırıcı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 03:36 - Güncelleme: 01-11-2018 03:36

Apple geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone XR modelini Ekim ayının sonlarına doğru satışa sunacak. Bilindiği üzere XR ile eş zamanlı olarak tanıtılan XS ve XS Maxsatışa sunulalı yaklaşık olarak 1 aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında bu telefonların düşük satış rakamlarına kalması, kullanıcıların iPhone XR’ı beklediği şeklinde yorumlanmıştı. Fakat XR’a olan talep, sanıldığı kadar fazla olmayabilir.

Bilindiği üzere Apple yeni nesil iPhone modellerini satışa sunmadan önce bir hafta, on günlük ön sipariş süreci başlatıyor. Bu ön sipariş sürecinin sonlarına doğru, teslimat tarihi için ön görülen süre, o modele olan talep hakkında da bilgi veriyor.

Örneğin geçtiğimiz sene satışa sunulan iPhone X’in ön sipariş sürecinin sonlarına doğru telefonun teslimatı için 3 – 4 haftalık bir süreden bahsediliyordu. Aynı şekilde XS modelinde de bu süre, ön siparişin son günlerinde 2 haftaydı.

iPhone XR’a baktığımızda ise hala teslimat süresinin, telefonun çıkış tarihiyle aynı olduğunu görüyoruz. Yani teslimatlarda herhangi bir gecikme olmayacak. Bu durum iki şekilde açıklanabilir. Birincisi Apple’ın yeterince iPhoneXRstoğuna sahip olması. İkincisi ise XR’ın beklenen ilgiyi görmemesi. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. XR’ı ön sipariş ile satın alanlar, telefonlarına gecikme olmadan, çıkış tarihinde kavuşabilecekler.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN iPhone XR beklenileni veremedi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro