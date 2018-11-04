iPhone XI yeni teknoloji Face ID

iPhone XI yeni kamera teknoloji için hazırlık yapıyor. iPhone XI geliştirilmiş Face ID'yle kamera teknolojisini tamamen yenileyeceğe benziyor. Bu yeni sistem teknolojinin en gelişmiş yüz tanıma sistemlerinden biri olarak nitelendiriyor

iPhone XI yeni teknoloji Face ID

iPhone XI yeni kamera teknoloji için hazırlık yapıyor. iPhone XI geliştirilmiş Face ID'yle kamera teknolojisini tamamen yenileyeceğe benziyor. Bu yeni sistem teknolojinin en gelişmiş yüz tanıma sistemlerinden biri olarak nitelendiriyor

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iPhone XI yeni teknoloji Face ID

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, "Face ID kullanıcı deneyimini" geliştirecek bir dizi gelişmelerin olacağını söylese de bunların ne gibi bir etki yapacağına dair herhangi bir ayrıntıya girmiyor. Ancak Face ID sisteminin güvenilirliği artacak gibi görünüyor.

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iPhone XI yeni teknoloji Face ID

Kuo'nun son notu, 2019'un sonlarında veya 2020'nin başlarında iPad serisine eklenecek bir "Time of Flight" (TOF) kameraya değiniyor. Bu da muhtemelen bir sonraki iPad Pro modelinin bu kamera ile geleceği anlamına geliyor.

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iPhone XI yeni teknoloji Face ID

ToF kamera, nesne ile kamera arasındaki lazer sinyalinin uçuş süresini ölçerek nesneler arasındaki mesafeyi hesaplıyor. Bu yüzden, derinliğin tahmini için ideal. Kuo, kullanıcıların bu teknolojiyi 3D modeller oluşturmak için kullanılabileceğine inanıyor. Daha sonra ise Apple Pencil'ı kullanarak düzenleyebilecekleri de öngörüleri arasında.

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