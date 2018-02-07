iPhone X yine sorun çıkardı Apple patladı

Apple firmasının geçtiğimiz yol sonlarına doğru büyük bir iddia ile piyasaya sürdüğü iPhone X umduğunu bulamıyor. Daha önce üretimi durdurulacağı iddia edilen iPhone X, kullanıcılarına yine sorun çıkardı. Kullanıcıları gelen aramaları cevaplama konusunda sıkıntı yaşıyor.

Yüzlerce kullanıcı, iPhone X ekranının gelen telefon aramalarında 10 saniye kadar gecikerek cevapla tuşuna basmasına engel olmasından şikayetçi.

GELEN ARAMALARA CEVAP VERİLEMİYOR; Apple Destek Topluluğu platformuna gelen şikayetler, arama geldiğinde telefonun çaldığını ancak kimin aradığını görünmediğini ortaya çıkardı. Bu durumun gelen aramanın saniyelerce cevaplanamamasına sebep olduğu belirtildi. Sürenin zaman zaman 10 saniyenin bile üzerine çıktığı, bu durumun birçok aramanın kaçırılmasına da sebep olduğu ifade edildi.

Gelen bildirimlere göre, sorun telefonu fabrika ayarlarına döndürmeyle çözülse de kısa süre sonra yeniden ortaya çıkıyor. iOS 11.2.5 yazılım güncellemesi ile de çözülmeyen sorun iOS 11.2 ve önceki sürümlerde de kullanıcılara olumsuz bir deneyim yaşatıyor. Şirketin ise, bu sorundan etkilenen kullanıcılardan veri topladığı belirtildi.