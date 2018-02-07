  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

iPhone X yine sorun çıkardı Apple patladı

iPhone X yine sorun çıkardı Apple patladı

Apple firmasının geçtiğimiz yol sonlarına doğru büyük bir iddia ile piyasaya sürdüğü iPhone X umduğunu bulamıyor. Daha önce üretimi durdurulacağı iddia edilen iPhone X, kullanıcılarına yine sorun çıkardı. Kullanıcıları gelen aramaları cevaplama konusunda sıkıntı yaşıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-02-2018 02:10 - Güncelleme: 07-02-2018 02:10

Apple firmasının geçtiğimiz yol sonlarına doğru büyük bir iddia ile piyasaya sürdüğü iPhone X umduğunu bulamıyor. Daha önce üretimi durdurulacağı iddia edilen iPhone X, kullanıcılarına yine sorun çıkardı. Kullanıcıları gelen aramaları cevaplama konusunda sıkıntı yaşıyor.

Yüzlerce kullanıcı, iPhone X ekranının gelen telefon aramalarında 10 saniye kadar gecikerek cevapla tuşuna basmasına engel olmasından şikayetçi. 

GELEN ARAMALARA CEVAP VERİLEMİYOR; Apple Destek Topluluğu platformuna gelen şikayetler, arama geldiğinde telefonun çaldığını ancak kimin aradığını görünmediğini ortaya çıkardı. Bu durumun gelen aramanın saniyelerce cevaplanamamasına sebep olduğu belirtildi. Sürenin  zaman zaman 10 saniyenin bile üzerine çıktığı, bu durumun birçok aramanın kaçırılmasına da sebep olduğu ifade edildi.

Gelen bildirimlere göre, sorun telefonu fabrika ayarlarına döndürmeyle çözülse de kısa süre sonra yeniden ortaya çıkıyor. iOS 11.2.5 yazılım güncellemesi ile de çözülmeyen sorun iOS 11.2 ve önceki sürümlerde de kullanıcılara olumsuz bir deneyim yaşatıyor. Şirketin ise, bu sorundan etkilenen kullanıcılardan veri topladığı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN iPhone X yine sorun çıkardı Apple patladı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat