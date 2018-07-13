iPhone ve Samsung telefonlarına inanılmaz zam fiyatlara bakın!

TÜRKİYE'ye özel Apple ve Samsung'dan fahiş bir dolar kuru zammı geldi. Apple başta en son çıkardığı model olan iPhone X olmak üzere tüm ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Zam öncesinde 6099 TL'den satışa sunulan iPhone X 64 gb model telefon yapılan zam sonrası fiyatı 7499 TL oldu. Samsung da bin liraya yakın bir zam uyguladı. İşte yeni cep telefonu fiyatları:
Samsung Note 8 - Galaxy S9 zamlı yeni fiyatı : 4 bin 599 TL'den satılan Samsunug Note 8'in yeni fiyatı 5 bin 499 TL oldu. Samsung Galaxy S9'un 4 bin 599 TL olan fiyatı 4 bin 899 TL'ye yükseldi. 5 bin 199 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan S9+'ın en ucuz versiyonunun fiyatı 5 bin 499 TL
iPhone X 256 GB: Zam öncesi: 6899 TL Zam sonrası yeni fiyatı : 8599 TL
iPhone X 64 GB: Zam öncesi: 6099 TL Zam sonrası: 7499 TL
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