iPhone ve Samsung telefonlarına inanılmaz zam fiyatlara bakın!

Apple ve Samsung dolar kuru sebebiyle Türkiye'de satışta olan ürünlerine zam yaptı. Apple'ın en son model telefonu olan iPhone X'in fiyatı tam 2 bin TL arttı. iPhone 8, iPhone 7 ve iPhone 6 Plus'da kur zammından nasibini aldı. İşte güncel fiyat listesi...

iPhone ve Samsung telefonlarına inanılmaz zam fiyatlara bakın!

TÜRKİYE'ye özel Apple ve Samsung'dan fahiş bir dolar kuru zammı geldi. Apple başta en son çıkardığı model olan iPhone X olmak üzere tüm ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Zam öncesinde 6099 TL'den satışa sunulan iPhone X 64 gb model telefon yapılan zam sonrası fiyatı 7499 TL oldu. Samsung da bin liraya yakın bir zam uyguladı. İşte yeni cep telefonu fiyatları:

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iPhone ve Samsung telefonlarına inanılmaz zam fiyatlara bakın!

Samsung Note 8 - Galaxy S9 zamlı yeni fiyatı : 4 bin 599 TL'den satılan Samsunug Note 8'in yeni fiyatı 5 bin 499 TL oldu. Samsung Galaxy S9'un 4 bin 599 TL olan fiyatı 4 bin 899 TL'ye yükseldi. 5 bin 199 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan S9+'ın en ucuz versiyonunun fiyatı 5 bin 499 TL

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iPhone ve Samsung telefonlarına inanılmaz zam fiyatlara bakın!

iPhone X 256 GB: Zam öncesi: 6899 TL Zam sonrası yeni fiyatı : 8599 TL

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iPhone ve Samsung telefonlarına inanılmaz zam fiyatlara bakın!

iPhone X 64 GB: Zam öncesi: 6099 TL Zam sonrası: 7499 TL

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