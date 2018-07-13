iPhone ve Samsung telefonlarına inanılmaz zam fiyatlara bakın!

TÜRKİYE'ye özel Apple ve Samsung'dan fahiş bir dolar kuru zammı geldi. Apple başta en son çıkardığı model olan iPhone X olmak üzere tüm ürünlerine rekor derecede zam yaptı. Zam öncesinde 6099 TL'den satışa sunulan iPhone X 64 gb model telefon yapılan zam sonrası fiyatı 7499 TL oldu. Samsung da bin liraya yakın bir zam uyguladı. İşte yeni cep telefonu fiyatları: