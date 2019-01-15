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iPhone satışlarının neden düştüğü ortaya çıktı sebebi rekor değişim

iPhone satışlarının neden düştüğü ortaya çıktı sebebi rekor değişim

Apple'ın yavaşlayan iPhone sorununun ardından 2018 yılında başlattığı indirimli pil değişimi, yeni iPhone satışlarını da vurdu, düşük satışın nedeni de bu çıktı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 09:54 - Güncelleme: 15-01-2019 09:54

Apple’ın iPhone satışlarıyla birlikte ciro beklentisini düşüren nedenin arka planından pil değişimi çıktı. Şirketin 2018’de başlattığı 29 dolar karşılığındaki iPhone pil değişimi programından 11 milyon kullanıcı yararlandı. Normal yıllarda ise bu sayı 1-2 milyon seviyesindeydi.

Apple'ın yavaşlayan iPhone sorununun ardından 2018 yılında indirimli pil değişimi başlatmıştı. Şirketin 31 Aralık 2018'de sona eren 29 dolar karşılığındaki iPhone pil değişimi programından yararlanan kullanıcı sayısı 11 milyonu buldu.

Rekor kırıldı
2018'de rekor kıran pilini değiştiren kullanıcıların sayısı, iPhone XS ve iPhone XS Max'in yüksek fiyatlarıyla birleşince, yeni iPhone satışları beklentilerin altında kaldı.

Wall Street Journal yazarı John Gruber'e dayandırılan habere göre Apple CEO'su Tim Cook, 3 Ocak'ta şirket çalışanlarıyla yaptığı toplantıda 29 dolarlık değişim programı kapsamında 11 milyon pil değiştirildiği ve normalde yılda sadece 1-2 milyon pil değişimi yaptıklarını söyledi.

iPhone pil ücreti ne kadar?

Türkiye'de de uygulanan iPhone'lar için batarya değişimi programı 31 Aralık 2018 tarihinde sona erdi. Uygulama kapsamında iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X için 199 TL olan pil değişimi ücreti yeni yıl ile birlikte 319 TL'ye yükseltildi.

Garanti kapsamı dışındaki iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modelleri için ise 2019 yılı ile birlikte batarya değişim ücreti 449 TL'ye çıkarıldı.

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