iPhone kullanıcıları için WhatsApp müjdesi!

Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'a uzun zamandır beklenen özellik nihayet geliyor. WhatsApp, iOS kullanıcılarına yakında Face ID ve Touch ID desteğini getirecek. En çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir iOS sürümü için Touch ID ve Face ID desteğinin üzerinde çalıştığını bildirdi.

DAHA GÜVENLİ OLACAK!

WABetaInfo, uygulamanın iOS versiyonu için Face ID ve Touch ID desteğinin geleceğini belirtti. Kullanıcılardan bir süredir gelen talepleri değerlendiren şirket yetkilileri, bu özellik sayesinde uygulamayı daha güvenli hale getirecek.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Face ID ve Touch ID desteği sayesinde uygulamaya her girdiğinizde popüler mesajlaşma uygulaması, Face ID veya Touch ID doğrulamasını isteyecek. Yani sizden başkası sizin kişisel mesajlarınıza erişemeyecek.Henüz geliştirilme aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı hakkında, yetkililer resmi bir açıklamada bulunmadı.