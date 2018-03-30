iPhone değişti haberiniz bile yok bu tarihten itibaren...

Apple, iPhone'ları dün akşam sessiz sedasız değiştirdi. Birçok iPhone kullanıcısının konudan haberi bile yok. Ama herkes bu güncellemeyi yükleyemeyecek! Peki hangi iPhone modelleri?Telefonunuza indirmeden önce mutlaka okuyun! İşte milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni güncellemeyle gelen yenilikler...

