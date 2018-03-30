iPhone değişti haberiniz bile yok bu tarihten itibaren...

Apple, iPhone'ları dün akşam sessiz sedasız değiştirdi. Birçok iPhone kullanıcısının konudan haberi bile yok. Ama herkes bu güncellemeyi yükleyemeyecek! Peki hangi iPhone modelleri?Telefonunuza indirmeden önce mutlaka okuyun!

iPhone değişti haberiniz bile yok bu tarihten itibaren...

Apple, iPhone'ları dün akşam sessiz sedasız değiştirdi. Birçok iPhone kullanıcısının konudan haberi bile yok. Ama herkes bu güncellemeyi yükleyemeyecek! Peki hangi iPhone modelleri?Telefonunuza indirmeden önce mutlaka okuyun! İşte milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni güncellemeyle gelen yenilikler...

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iPhone değişti haberiniz bile yok bu tarihten itibaren...

Bir süre önce ortaya çıkan iPhone batarya skandalının ardından, Apple cihazlarına yeni bir ayar seçeneği getirmeye karar verdi. Artık mobil cihazınızda Ayarlar > Batarya menüsüne girdiğinizde, pilinizin aşınma oranını görebileceksiniz.

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iPhone değişti haberiniz bile yok bu tarihten itibaren...

Ayrıca cihazın pili iyi durumda değilse, bataryayı değiştirmeniz için uyarı alacaksınız. Bu özellik iPhone 6 ve üstü modellerde geçerli olacak.

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iPhone değişti haberiniz bile yok bu tarihten itibaren...

Kullanıcılar cihazlarından maksimum performansı alabilmek için güç yönetimi özelliğini istedikleri gibi aktif veya pasif hale getirebilecekler.

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