iPhone bir skandala daha imza attı! Bu uygulamayı hemen silin yoksa...

Son dönemlerde hakkında ortaya çıkan kötü haberlerden dolayı yüzde 10 hisse kaybeden Apple'ın iPhone'ı hakkında şok bir güvenlik açığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda iPhone'a gelen 12.1 güncellemesinin ardından sürekli hata ile karşılaşan kullanıcılar, gelen düzeltme güncellemerinin de ayrı hataları ortaya çıkarması sebebiyle çılgına dönmüştü. Son olarak 12.1.3 güncellemesini 'hata düzeltmeleri' diyerek paylaşan iPhone, yeni bir güvenlik açığıyla adeta şok etkisi yarattı. Twitter

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iPhone kullanıcılarının belki de en sevdiği uygulama olan FaceTime hakkında güvenlik açığı fark edildi. Karşılıklı görüntülü konuşma uygulaması olan FaceTime'da iPad veya iPhone ile arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamadığı halde onu dinleyebildiğiniz fark edildi. Twitter

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FaceTime ile bir grup araması yaptığınızda karşı tarafın iPhone veya iPad’inden gelen sesi duymaya başlıyorsunuz. Aynı şekilde o kişi de sizi duyabiliyor, tabi yanıt vermediği FaceTime aramasının halen devam ettiğinin farkındaysa. Twitter

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