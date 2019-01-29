iPhone bir skandala daha imza attı! Bu uygulamayı hemen silin yoksa...

Geçtiğimiz aylarda iPhone'a gelen 12.1 güncellemesinin ardından sürekli hata ile karşılaşan kullanıcılar, gelen düzeltme güncellemerinin de ayrı hataları ortaya çıkarması sebebiyle çılgına dönmüştü. Son olarak 12.1.3 güncellemesini 'hata düzeltmeleri' diyerek paylaşan iPhone, yeni bir güvenlik açığıyla adeta şok etkisi yarattı.
iPhone kullanıcılarının belki de en sevdiği uygulama olan FaceTime hakkında güvenlik açığı fark edildi. Karşılıklı görüntülü konuşma uygulaması olan FaceTime'da iPad veya iPhone ile arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamadığı halde onu dinleyebildiğiniz fark edildi.
HATA DOĞRULANDI: Bu ciddi hatayı fark eden bazı kullanıcılar Apple ile iletişime geçtiler. Yaşanan sorun Apple tarafından doğrulandı ve hafta sonu yayınlanması planlanan bir güncelleme ile açığın kapatılacağı belirtildi.
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