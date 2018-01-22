iPhone 8 için bekaretini satan kıza hayatının pişmanlığını yaşattılar

İnternette "iPhone 8 karşılığında bekaretimi satıyorum" yazan 17 yaşındaki genç kız, Çin'de ünlü bir vlogger tarafından keşfedildi. Genç kıza bir oyun oynamaya karar veren Xiao Chen olarak bilinen vlogger, ona ciddi bir ders vermeyi planlıyordu.

KIZA RANDEVU VERDİ

Genç kızla iletişime geçerek bir cafede randevu verdi. Kızın oturacağı yere gizli kamera yerleştirildi. iPhone 8 için bekaretini satan genç kızın bir arkadaşıyla konuşması burada kayda alındı. Genç kız, "Bütün arkadaşlarımda iPhone 8 var ancak benin onu alabilecek kadar param yok. O yüzden zengin bir yabancıyla birlikte olma karşılığında telefonum olacak" diyordu. Genç kız, onunla buluşmaya gelen genç bir adamla birlikte bir otel odasına gitti. İnandırıcı olması için adam kıza iPhone 8 de getirmişti.

4 ÇIPLAK ADAM İÇERİ DALDI

Kısa bir süre sonra içeri yarı çıplak, elinde kamera olan 4 erkek girdi. Genç kız çığlık atmaya başlamıştı ki ünlü vlogger içeri girerek kızın yüzüne yaptığının yanlış bir şey olduğunu söyledi.

Ancak yüzü ve kimliği gizli tutulan genç kızla ilgili bu videodaki olayın tamamen düzmece olduğunu düşünen de çok sayıda insan var.

  • Güncel 22 Ocak 2018 11:43
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